Bluttat in Stuttgart-Zuffenhausen In Club auf 21-Jährigen eingestochen – Verdächtiger verhaftet

Ein 21-Jähriger wird in der Nacht zum Sonntag in einem Club in Zuffenhausen durch Stiche schwer verletzt. Die Polizei kann kurze Zeit später einen Verdächtigen ermitteln und sucht nun nach Zeugen.