1 Aussteigen an der Ruhbank: Die Fahrgäste müssen in Richtung Stadtbahn vor den Ersatzbussen über die Straße. Foto: Lg/Julian Rettig

Der Ersatzverkehr zwischen Heumaden und Ruhbank läuft inzwischen besser als zum Start. Doch es gibt einiges zu beachten.









Ein gewisses Lotteriespiel ist er immer noch, der Busersatzverkehr zwischen Heumaden und Ruhbank während der großen Sommerbaustelle auf der U 7 am Silberwald. Diese wird mit einer kurzen Unterbrechung am letzten Augustwochenende wegen eines großen Feuerwerksevents in Ostfildern noch bis zum Betriebsschluss am Freitag den 8. September andauern. Vierzehn Minuten Fahrzeit für die Ersatzbusse veranschlagen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) laut Baustellenfahrplan statt der üblichen sieben Minuten für die ganze Strecke. Doch Beobachtungen im morgendlichen Berufsverkehr zeigen, dass das oft nicht zu schaffen ist: Denn wegen der Baustelle steht auch auf der Straße zwischen Silberwald und der Ruhbank nur eine Fahrspur zur Verfügung.