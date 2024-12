Baustelle am Bärensee in Filderstadt: Vermeintlicher Kabeldiebstahl entpuppt sich als Missverständnis

Baustelle am Bärensee in Filderstadt

1 Der Bärensee in Filderstadt ist wegen seines niedrigen Sauerstoffgehalts ein Sorgenkind. Foto: C/aroline Holowiecki

Die Entschlammung des Bärensees im Wald bei Plattenhardt läuft nach Plan. Entgegen einer Meldung in den sozialen Medien ist kein Arbeitsmaterial von der Baustelle verschwunden.











Die Entschlammung des Bärensees im Wald bei Plattenhardt hat wie geplant Anfang dieser Woche begonnen. Einen angeblichen Diebstahl von der Baustelle, der die Arbeiten zurückwerfe, hat es indes nicht gegeben. Das hat sich nun nach Rücksprache mit dem Filderstädter Umweltschutzreferat herausgestellt. Zunächst hatte es in einem Facebook-Posting der Anglergruppe Bärensee, die das Gewässer gepachtet hat, geheißen, Diebe hätten sich in der Nacht auf den 1. Dezember auf der Baustelle am Naturdenkmal bedient. Demnach seien von einem Anhänger mehrere Stromkabel gestohlen worden. „Somit kann die Entschlammung entgegen der Planung nicht am 2. Dezember 2024 beginnen“, hieß es in dem Beitrag. Wer einen Transporter oder einen Auto-Anhänger mit den Kabeln gesehen habe, solle sich bei der Polizei melden. Mehrere User hatten sich über die Dreistigkeit der vermeintlichen Ganoven empört. „Nur noch krank“, hatte eine Frau kommentiert.