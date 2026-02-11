Baustart in Gerlingen: Baggerarbeiten für neue Mensa – wo einmal 400 Essen am Tag möglich sind

In Gerlingen haben jetzt deutlich sichtbar die Bauarbeiten für die Mensa am Schulzentrum begonnen. Die ersten Überlegungen dafür sind bereits mehr als ein Jahrzehnt alt.
Seit einigen Tagen ist Betrieb auf der Fläche neben der Pumptrack, am roten Platz beim Schulzentrum Gerlingen. Deutlich sichtbar haben die Bauarbeiten für die Errichtung der Mensa begonnen. Wenige Tage zuvor hatte der Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) beim offiziellen Spatenstich die Bedeutung des Baus für die Stadt hervorgehoben.