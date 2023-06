1 Die Tübinger stimmen darüber ab, ob die Bahn kommt und eines Tages über die Neckarbrücke fährt. Foto: Tricon Design AG / ProRegioStadtbahn

Die Regionalstadtbahn Neckar-Alb soll drei Landkreise vernetzen und bis nach Engstingen auf der Alb fahren. Baustart ist Anfang Mai an der Strecke der Ammertalbahn. Ob Tübingen bei dem Schienenvorhaben dabei ist, entscheiden 2020 die Bürger.









Mössingen - Das Schienennetz der Zukunft passt in ein Reliefmodell. Es ist eineinhalb auf eineinhalb Meter groß, erstreckt sich von Tübingen bis hinauf auf die Schwäbische Alb. „Damit gehe ich ab jetzt auf Tour“, kündigt der Reutlinger Landrat Thomas Reumann an. Er präsentiert am Wochenende bei den Mobilitätstagen in der Stadthalle ein Infrastrukturprojekt, das Seinesgleichen in Deutschland sucht: die neue Regionalstadtbahn Neckar-Alb.