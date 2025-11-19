Bauprojekte in Steinheim: Neues Rathaus soll 2026 gebaut werden – Fragezeichen hinter der Kelter

Die Stadt Steinheim (Kreis Ludwigsburg) treibt drei Großprojekte im Zentrum voran. Darunter ist auch ein Gästehaus, das zum Wohnheim für Azubis werden soll.
Wer in der Steinheimer Altstadt wohnt oder arbeitet, wird das Hämmern, Klopfen und Stauben manchmal vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Seit Monaten sind dort Bautrupps zugange. Erst wurden mehrere Häuser am Marktplatz abgerissen, um das Feld für ein neues Rathaus zu bereiten. Anschließend begann die Sanierung des Leitungsnetzes. Und in dem Takt wird es in den kommenden Jahren wohl weitergehen. Gleich drei Großprojekte treibt die Kommune im Zentrum voran.