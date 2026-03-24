Wohnen auf 25 Quadratmetern: „Lass uns etwas Ungewöhnliches versuchen“ - Brachliegender Trafoturm wird zum Tiny-Haus

Ein Trafoturm in Ludwigsburg liegt schon lange brach. Bald wird dort aber jemand wohnen. Das schmale Gebäude wird zu einem Miniatur-Haus umgestaltet.
Ob in früheren Kirchen oder still gelegten Kraftwerken: Inzwischen wird in den unwahrscheinlichsten Gebäuden neuer Wohnraum geschaffen. Architektonisch entstehen dabei oft echte Perlen. In dieser Reihe kann man wohl bald auch ein Projekt aufnehmen, das die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH ins Rollen gebracht hat. Ein schon Jahre brachliegender Trafoturm wird in ein Tiny-Haus umgestaltet. Auf 25 Quadratmetern wird man hier auf zweieinhalb Geschossen kochen, duschen und schlafen können.