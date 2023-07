1 Statt beengt in der Ortsmitte soll die Möglinger Feuerwehr künftig auf dem Langen Feld residieren. Foto: /Simon Granville

Auf dem Langen Feld, der Kornkammer des Ländles, will Möglingen für die Feuerwehr eine neue Zentrale bauen – ein Projekt, das Zuspruch findet, aber auch auf Widerstand stößt. Ein Bürgerentscheid wollte den Standort verhindern.









Möglingen - Das Vorhaben, das dem 11 000-Einwohner-Ort Möglingen den ersten Bürgerentscheid seiner Geschichte einbrachte, ist „erheblich vermintes Gebiet“. So bezeichnete es Moderator Rüdiger Straub bei einem hoch emotionalen Infoabend vor dem Wahltermin – ein Abend, bei dem Sätze wie „Ich komme mir zwischendurch vor, als lebten wir in Belarus und nicht in Möglingen“ fielen, an dem die Präsenz von zig uniformierten Feuerwehrangehörigen mit unseligen Diktatur-Zeiten verglichen wurde, an dem von „Desinformation“, „Neid“ und „Instrumentalisierung“ die Rede war – und der in der Sorge gipfelte, die Feuerwehr werde bei Bürgern, die sich nicht „richtig“ positionierten, womöglich nicht mehr löschen, wenn es brenne.