Ein Bauherr bietet den Behörden Wohnungen für Geflüchtete an, bekommt sie aber nicht los. Wie kann das sein?









Noch nie sind so viele Flüchtlinge nach Deutschland geströmt wie jetzt, mehr noch als in den Jahren 2015/2016 während der Flüchtlingskrise. Unter Hochdruck suchen Kommunen und Kreise nach „geeigneten“ Immobilien, um den Menschen ein Dach über den Kopf zu bieten. In den Hilfegesuchen übersehen die Anbieter allerdings oft das Wörtchen „geeignet“. Das musste auch André Trippe erfahren, der zur Zeit Reihenhäuser in Nufringen baut.