1 Die Bauarbeiten für das erste der beiden Gebäude laufen auf Hochtouren. Nach dessen Fertigstellung soll direkt daneben mit dem zweiten Gebäude begonnen werden. Foto: /Bernd Zeyer

Auf dem Gelände Ludwigsburger Straße 99 bis 111 entstehen zwei neue Wohn- und Geschäftshäuser. Unter anderem sollen dort eine Edeka-Filiale und ein Drogeriemarkt einziehen, zudem sind Miet- und Seniorenwohnungen geplant.















Zuffenhausen - Seit einiger Zeit klafft direkt im Herzen von Zuffenhausen eine große Baulücke: Gegenüber dem Ärztehaus wurden im Laufe der vergangenen beiden Jahre die Gebäude Ludwigsburger Straße 99 bis 111 abgerissen. 2021 begannen dann die Aushub- und Bauarbeiten auf dem Grundstück Ludwigsburger Straße 107 bis 111. Zunächst beschäftigten sich die Arbeiter mit einer Tiefgarage, mittlerweile sind sie beim Hochbau angekommen – davon künden nicht zuletzt zwei große, weithin sichtbare Kräne.

„Die Arbeiten kommen gut voran“, sagt Mike Schanta, Geschäftsführer der Paulus Wohnbau GmbH. Sie gehört ebenso zur Paulusgruppe wie die HP Wohnresidenzen GmbH, die Bauherrin des Vorhabens ist. Das Projekt ist Teil des Sanierungskonzepts „Zuffenhausen 8“, welches im Jahr 2009 festgesetzt worden war. Das Konzept hat zum Ziel, die Aufenthalts- und Wohnqualität im Quartier zu verbessern und dabei die hauptsächlich durch Wohnen und Einzelhandel geprägte Struktur zu erhalten.

Zwei Bauprojekte, ein Gesamtkonzept

Das Vorhaben der Firma Paulus gliedert sich in zwei Projekte: Auf dem Grundstück Ludwigsburger Straße 107 bis 111 (dort stand früher unter anderem der Supermarkt „Treff 3000“) wird momentan ein Wohn- und Geschäftshaus mit zwei Untergeschossen (Tiefgarage) und vier oberirdischen Stockwerken errichtet. Ins Erdgeschoss wird eine Filiale der Firma Edeka ziehen, in den oberen Stockwerken wird es 46 Mietwohnungen und eine Büroeinheit geben. Fertig werden soll das Gebäude Mitte/Ende 2023. Mit dem Bau des zweiten Hauses (Ludwigsburger Straße 99 bis 105) soll frühestens dann begonnen werden, wenn das Nachbargebäude fertig ist. Das Gelände wird nämlich zunächst noch als Lager- und Einrichtungsfläche für die Baustelle benötigt. Im Haus mit der Nummer 105 war früher eine Niederlassung des Schuhfilialisten „Reno“ untergebracht. Die Geschichte reicht freilich noch weiter zurück: Am 28. November 1930 eröffnete dort ein Kino mit dem Namen „Z-Lichtspiele“. Damals lautete die Adresse noch Stuttgarter Straße 20. Mit einer Empore und seinen rund 400 Sitzplätzen war es seinerzeit das größte Kino in Zuffenhausen. Nachdem es geschlossen und umgebaut worden war, zog ein Bekleidungsgeschäft dort ein.

Das Gebäude, das nun auf dem Gelände Ludwigsburger Straße 99 bis 105 gebaut wird, soll ungefähr 45 Seniorenwohnungen mit einer Größe zwischen 53 und 93 Quadratmetern samt dazugehöriger Sozialstation beherbergen. Ins Erdgeschoss wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Drogeriemarkt ziehen. Noch sind nicht alle Details dieses Projektes geklärt. Momentan, so Mike Schanta, befinde man sich noch in Verhandlungen mit der Stadt.

Kein neues Ärztehaus

Wie viel Geld die Paulus-Gruppe in die einzelnen Gebäude beziehungsweise in das Gesamtvorhaben steckt, darüber wird momentan noch nichts öffentlich gemacht. Klar ist aber, dass sich auch hier die hohen Baupreise auswirken. Laut Schanta habe man aber relativ vorsichtig kalkuliert, zudem sei es von Vorteil, dass bei dem Bauprojekt Handwerker eingesetzt würden, die schon lange für die Paulus-Gruppe arbeiten.

Ursprünglich hätte auf dem Areal an der Ludwigsburger Straße ein zweites Zuffenhäuser Ärztehaus entstehen sollen. Es hatten auch einige Mediziner Interesse bekundet. Allerdings sprangen diese wieder ab, da es ihnen zu lange gedauert hätte, bis sie in ihre neuen Praxen hätten ziehen können. Tatsächlich hatte sich das Projekt immer wieder verzögert. Nachdem bereits 2012 erste Überlegungen angestellt worden waren, das Gelände attraktiver zu gestalten , waren die ersten halbwegs konkreten Pläne vor gut sechs Jahren im Bezirksbeirat vorgestellt worden. Doch es dauerte einige Zeit, bis beispielsweise der Sanierungsvertrag unterschriftsreif war und das Baugenehmigungsverfahren Fahrt aufgenommen hatte und schließlich abgeschlossen werden konnte. Zudem musste das Erdreich relativ aufwendig untersucht werden.