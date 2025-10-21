Bauprojekt in Marbach: Sie hofften auf eine schöne Wohnung – und haben jetzt Ärger ohne Ende

Das Marbacher Ehepaar Stritter will sich frühzeitig um eine altersgerechte Wohnung kümmern. Doch fünf Jahre nach dem Einzug sind sie immer noch nicht die eingetragenen Eigentümer.
Auf Ines und Hans-Jürgen Stritters Balkon blühen die letzten Rosen. Ein Ort, an dem man gerne die freie Zeit verbringt – wenn man es denn kann. Mehr als ein Jahr habe es nach ihrem Einzug gedauert, bis das Gerüst darauf verschwunden sei, erzählen sie. Eine Sache von vielen, die deutlich später fertig wurde als geplant. Heute – fünf Jahre nach dem Einzug – hat die Bauabnahme noch nicht stattgefunden und die Eheleute sind noch immer nicht die eingetragenen Eigentümer im Grundbuch.