8 Bis zu 300 000 Besucher kommen in normalen Jahren ins Ludwigsburger Schloss. Bald durch diesen Eingangsbereich. Foto: Studio Komo/Philip Kottlorz

Der neue Eingangsbereich zum Ludwigsburger Prunkbau ist fertig, direkt gegenüber entsteht derzeit das neue Besucherzentrum. Der Schlossverwalter ist schon jetzt begeistert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wären adlige Gäste so empfangen worden, wie die Besucher des Ludwigsburger Barockschlosses in den vergangenen Jahren, wahrscheinlich hätten sie auf dem Absatz kehrtgemacht, und wären wieder davon kutschiert. Denn der Eingangsbereich des zwischen 1704 und 1733 erbauten Prunkbaus war wenig repräsentativ, sondern vor allem eins: zweckmäßig. Die Halogenleuchten an den Decken verströmten den Charme der 1970er Jahre – und das passte nicht so richtig zu den edlen Gemächern aus zwei Jahrhunderten, mit Baustilen von Barock über Rokoko bis hin zum Klassizismus. Wenn das Schloss im kommenden Jahr wieder öffnen darf, empfängt es seine Gäste aber standesgemäß, der Eingangsbereich hinkt in Sachen Anmutung den möglichst originalgetreu restaurierten Räumen nicht mehr hinterher.