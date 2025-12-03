Bauprojekt in Hemmingen platzt: Aus der schickeren Ortsmitte wird erst mal nichts

Zehn Wohnungen, ober- und unterirdische Parkplätze sowie Gastronomie mit einer Außenterrasse: Hemmingen hatte große Pläne für den Ortskern. Das Bauprojekt ist nun geplatzt.
Aus den Plänen der Gemeinde Hemmingen, den Ortskern aufzuhübschen, wird erst mal nichts. Konkret geht es um das Gebäude am Werner-Nafz-Platz 4 (vor der Umbenennung Hauptstraße 4) samt der Umgebung. Das Gebäude mit Baujahr etwa 1870 sollte einem Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage weichen – doch genau die versetzt dem Projekt nun den Todesstoß.