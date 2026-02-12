Bauprojekt in der Stuttgarter City: Ein erster Blick hinter die Fassade des neuen Vier-Giebel-Baus

Vier Giebel, ein Gebäude: Langsam zieht Leben in den neuen Komplex in der Innenstadt ein. Die neuesten Informationen zu Wohnungen und den Gastronomen, die einziehen.

Noch riecht es nach frischer Farbe, Handwerker gehen ein und aus, und die allermeisten Räume sind noch leer. Doch der neue Gebäudekomplex zwischen Hans-im-Glück-Brunnen und Eberhardstraße nimmt sichtbar Gestalt an. Vier markante Giebel, inspiriert von der historischen Altstadtarchitektur. In den kommenden Monaten sollen Gastronomie, Wohnungen und Büroflächen vollständig bezogen werden, die jeweils etwa ein Drittel der Fläche ausmachen.

„Die ersten der insgesamt 42 Wohnungen sind bereits bezogen“, erklärt LBBW-Sprecherin Alexandra Boländer während einer Führung durch eines der beiden Treppenhäuser. Die ersten Büros und Gastronomieflächen sind vermietet, erste Schlüssel bereits übergeben. Im Erdgeschoss soll es bald schon verschiedene gastronomische Angebote geben. „Wir sind auf der Zielgeraden“, so Boländer.

„Es ist eine Interpretation des Altstadthauses – hochmodern und zugleich hervorragend in die Umgebung eingebettet“, sagt Projektentwickler John Patric Staudacher. Auch wenn der Komplex nach außen wie vier eigenständige Gebäude wirkt, handelt es sich baulich um eine zusammenhängende Anlage: Die vier Giebel sind über zwei Treppenhäuser sowie einen gemeinsamen Keller miteinander verbunden. Das Gebäude verfügt über eine beige Fassade und ein dunkles Dach. Bauherr des Projektes ist die Firma Peter Gross Bau, der Eigentümer und Vermieter hist ist die LBBW Immobilien.

Alexandra Boländer führt auf das Dach und zeigt einige der Besonderheiten des Baus. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich die schwarzen Schindeln als Photovoltaikanlage. Die Giebel sind vollständig damit überzogen. Ein Beispiel dafür, wie historische Anmutung und moderne Technik kombiniert werden können, führt die LBBW-Sprecherin aus.

Die schwarzen Schindeln sind eine PV-Anlage. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Von einem der großen Büros aus öffnet sich auch der Blick auf einen der strittigsten Punkte der Baustelle: die Geißstraße. In den vergangenen Monaten wurden immer wieder kritische Stimmen laut. Gastronomen berichteten gegenüber unserer Zeitung von Umsatzeinbußen, Anwohner beklagten den Anblick sowie den Geruch von Urin. Boländer erklärte bei einem Termin auf der Baustelle, die Breite des Bauzauns sei notwendig, da von Baustellen „grundsätzlich Gefahren“ ausgingen.

Der Blick in die Geißstraße von oben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Alexandra Boländer führt auch durch mehrere Wohnungen des neuen Komplexes. In einer Dachgeschosswohnung direkt unter einem der Giebel öffnen sich Deckenhöhen von fünf bis sechs Metern. Was eine Neubauwohnung in Stuttgarts Innenstadt kostet? Die LBBW-Mitarbeiterin verweist auf das Exposé: Angeboten werden vor allem Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. „Im Durchschnitt liegen wir bei einem Quadratmeterpreis von rund 25 Euro“, sagt sie – abhängig von Lage und Größe.

Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 53 Quadratmetern wird demnach mit einer Kaltmiete von etwa 1350 Euro angegeben. Im Gebäude befinden sich zudem städtisch geförderte Wohnungen, deren Quadratmeterpreis laut Sprecherin bei rund neun Euro liegt. Alle Einheiten seien aber mit Einbauküchen ausgestattet. ﻿

Licht von oben – der Blick in eine der Neubauwohnungen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auch gastronomisch soll das Quartier neue Akzente setzen. Am Straßeneck gegenüber dem Hegel-Haus und unweit des Tagblattturms entsteht die größte Gastronomiefläche des Neubaus. Geplant ist eine Brasserie unter dem Namen „Café de Paris“ mit großer Außenterrasse. Noch fehlen Boden, Theke sowie Tische und Stühle – doch in den kommenden Monaten soll sich die Fläche sichtbar entwickeln. Darüber hinaus ziehen mit „Wok on Fire“ ein asiatisches Restaurant, mit „Seasons“ eine amerikanische Sportsbar, mit „Eat Doori“ ein indisches Lokal sowie mit „Beets & Roots“ ein Anbieter gesunder Bowls ein. „Im Sommer zieht hier richtig Leben ein“, zeigt sich Boländer überzeugt.

Weitere Fotos von „Vier Giebel“ von innen und außen finden Sie in unserer Bildergalerie.