Bauprojekt in der Stuttgarter City: Ein erster Blick hinter die Fassade des neuen Vier-Giebel-Baus

Vier Giebel, ein Gebäude: Langsam zieht Leben in den neuen Komplex in der Innenstadt ein. Die neuesten Informationen zu Wohnungen und den Gastronomen, die einziehen.
Noch riecht es nach frischer Farbe, Handwerker gehen ein und aus, und die allermeisten Räume sind noch leer. Doch der neue Gebäudekomplex zwischen Hans-im-Glück-Brunnen und Eberhardstraße nimmt sichtbar Gestalt an. Vier markante Giebel, inspiriert von der historischen Altstadtarchitektur. In den kommenden Monaten sollen Gastronomie, Wohnungen und Büroflächen vollständig bezogen werden, die jeweils etwa ein Drittel der Fläche ausmachen.