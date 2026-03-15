In der Böblinger Straße in Leonberg soll ein Gebäude zur Anschlussunterbringung entstehen. Was kostet es? Wann ist es fertig? Wie viele Menschen können dort leben?
Die Stadt Leonberg plant in der Böblinger Straße den Neubau von zwei Wohngebäuden zur sogenannten Anschlussunterbringung von asylsuchenden Menschen. „Hintergrund sind gesetzliche Verpflichtungen der Kommunen sowie anhaltend hohe Zuweisungszahlen aufgrund internationaler Krisenlagen“, wie die Verwaltung mitteilt. Mit einer öffentlichen Informations- und Dialogveranstaltung am Montag, 23. März, 19 Uhr, in der Marie-Curie-Schule möchte die Stadt die Bürgerschaft einbinden, über das Vorhaben informieren und auch den Raum für Fragen und Austausch bieten.