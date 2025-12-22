Bauprojekt Hangweide Kernen: Verkehr kann wieder von Stetten nach Rommelshausen rollen

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wird die seit Sommer gesperrte Kreisstraße für Autos und Lastwagen wieder freigegeben. In einer Übergangszeit gilt allerdings erst mal Tempo 50.
Kurz vor Weihnachten kann der Verkehr in Kernen wieder rollen: Die als Verbindungsstraße zwischen den beiden Teilorten Stetten und Rommelshausen dienende K 1857 wird nach einer fast halbjährigen Bauzeit rechtzeitig vor den Feiertagen wieder freigegeben. Gemeinde, Landkreis und Projektgemeinschaft Hangweide ziehen eine positive Bilanz.