1 Noch ist der Stadionbau des TV Cannstatt nicht ganz abgeschlossen, die 650 Sitzschalen aber bereits montiert. Foto: Torsten Streib

Das Bauprojekt des TV Cannstatt kostet anstatt geplanten 6,5 Millionen nun um die 9,8 Millionen Euro. Ein Teil des Vorhabens, das Baseball-Stadion, wird am 12. Mai eingeweiht.









Die Baseballer des TV Cannstatt, die Stuttgart Reds, peilen in der im April beginnenden Bundesliga-Saison die Play-offs an. Ob die Mannschaft tatsächlich glänzt, muss sie auf dem Feld beweisen. Zumindest das Feld oben auf dem Schnarrenberg wird es: Am 12. Mai wird das neue Stadion mit dem ersten Heimspiel gegen die Mainz Athletics eingeweiht. Ein großer Mosaikstein des umfangreichen Bauprojekts des TV Cannstatt. Die Einweihung des Gesamtkonstrukts samt Sporthalle inklusive Verwaltungsräumen mit Kosten in Höhe von 9,5 bis 9,8 Millionen Euro soll dann am 14. Juli sein.