Bauprojekt bremst Verkehr aus: Murrbrücke wird erneuert – und die Straße 75 Tage voll gesperrt

Auf der Straße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) wird eine neue Brücke gebaut. Für die Autofahrer hat das gravierende Folgen, die so bisher nicht bekannt waren.
Dass die Murrbrücke auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr vor dem Abzweig nach Benningen erneuert und auf vier Spuren ausgebaut werden soll, steht schon lange fest. Bisher wollte das Land das Projekt jedoch möglichst ohne Vollsperrung abwickeln. Nun jedoch die Kehrtwende: Das Regierungspräsdium Stuttgart (RP) teilt mit, dass der Abschnitt während der heißen Bauphase für den Verkehr tabu sein wird.