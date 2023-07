1 Einen Bauplatz in der Region Ludwigsburg/Stuttgart zu ergattern, ist bisweilen ein Glücksfall – mancherorts entscheidet sogar das Los. Foto: Werner Kuhnle

Der Ansturm auf Bauplätze ist immens. Die Städte und Gemeinden müssen eine Auswahl treffen. Welche Kriterien müssen Bauwillige erfüllen? Wer am schnellsten ist oder wer den höchsten Preis bezahlt?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Die Nachfrage nach Bauplätzen ist immens. Das merken nicht nur diejenigen, die Häuslebauer werden möchten, sondern auch die Kommunen, in denen das traute Heim gebaut werden soll. Denn Verwaltung und Gemeinderat müssen eigentlich immer eine Auswahl treffen, welcher Bewerber um einen Bauplatz den Zuschlag erhält. „Inzwischen betrifft das durch die Bank weg fast alle Städte und Gemeinden“, sagt Christopher Heck, Referent beim Gemeindetag Baden-Württemberg. Also auch in ländlichen Gegenden, wo das lange kein Thema war und vormals ausreichend Baugrundstücke zur Verfügung standen. Im Speckgürtel von Stuttgart sind Bewerberzahlen im „mindestens“ dreistelligen Bereich für ein Neubaugebiet normal.