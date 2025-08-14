Bauplätze als Ladenhüter?: Auf sieben Hektar stehen in einem Neubaugebiet erst zehn fertige Häuser

Die Vermarktung der Grundstücke im Areal Scheibenäcker in Steinheim-Kleinbottwar (Kreis Ludwigsburg) kommt nicht recht vom Fleck. Im benachbarten Marbach fürchtet man Ähnliches.
Wer am Ortsausgang von Steinheim-Kleinbottwar in Richtung Großbottwar den Hang hinaufblickt, sieht dort Straßen, Treppen, Spielflächen und frisch gepflanzte Bäumchen. Also ganz so, wie es in einem Neubaugebiet sein sollte. Was das Bild aber befremdlich wirken lässt, ist der Umstand, dass ein entscheidendes Element nur sporadisch vorkommt: Häuser. Dabei ist die Erschließung des für rund 700 Einwohner konzipierten Areals schon eine ganze Weile abgeschlossen.