Baupläne auf dem Vaihinger Unicampus: Eine Dauerbaustelle am Waldrand

1 So soll das neue Robotic-Labor auf dem Vaihinger Campus der Uni Stuttgart einmal aussehen. Foto: Uni Stuttgart

Für ein Robotic-Forschungslabor will die Uni Stuttgart auf dem Vaihinger Campus alte Bäume fällen. Naturschützer haben sich deshalb an den Petitionsausschuss des Landes gewandt.











Link kopiert



Auch wenn ein Expertengespräch von den Beteiligten als sachlich und konstruktiv eingeschätzt wird, kann es am Ende bei den gegensätzlichen Positionen bleiben. So geschehen bei einer Zusammenkunft von Experten der Uni Stuttgart und Vertretern von Natur- und Baumschutz. Deshalb haben sich letztere nun an den Petitionsausschuss des Landes gewandt in der Hoffnung, dass das Projekt noch gestoppt wird.