Baumrutsch in Ludwigsburg: Baum auf Fahrbahn gestürzt – Weg zum Freibad gesperrt

1 Wer zum Freibad Hoheneck will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Wegen nicht standsicherer Bäume sperrt die Stadt Ludwigsburg den Otto-Konz-Weg. Eine Esche war bereits auf die Straße gestürzt. Was das für Besucher des Freibads Hoheneck bedeutet.











Am Otto-Konz-Weg in Hoheneck hat sich am Dienstag im Fischerwäldle ein Baum aus dem Steilhang gelöst und ist auf die Fahrbahn gestürzt. Es handelte sich um eine etwa zehn Meter lange Esche mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben den Baum mit einem Kran an, legten ihn ab und zerschnitten ihn mit einer Kettensäge.