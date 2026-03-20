Der tödliche Baumunfall in Waiblingen hängt wohl mit dem Eschentriebsterben zusammen. Die Krankheit schwächt viele Eschen so stark, dass sie instabil werden können.
Der tödliche Unfall durch einen umstürzenden Baum steht vermutlich im Zusammenhang mit einer Krankheit, die seit Jahren viele Eschen in Europa befällt: dem sogenannten Eschentriebsterben. Ein Pilz schwächt die Bäume zunehmend, lässt Kronen absterben und kann auch Stamm und Wurzeln schädigen. Dadurch verlieren manche Eschen ihre Stabilität und können im Extremfall plötzlich umstürzen.