Der tödliche Baumunfall in Waiblingen hängt wohl mit dem Eschentriebsterben zusammen. Die Krankheit schwächt viele Eschen so stark, dass sie instabil werden können.

Der tödliche Unfall durch einen umstürzenden Baum steht vermutlich im Zusammenhang mit einer Krankheit, die seit Jahren viele Eschen in Europa befällt: dem sogenannten Eschentriebsterben. Ein Pilz schwächt die Bäume zunehmend, lässt Kronen absterben und kann auch Stamm und Wurzeln schädigen. Dadurch verlieren manche Eschen ihre Stabilität und können im Extremfall plötzlich umstürzen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Krankheit.

Was ist das Eschentriebsterben?

Das Eschentriebsterben, auch Eschenwelke genannt, ist eine schwere Baumkrankheit, die vor allem die in Europa heimische Gemeine Esche befällt. Seit den frühen 2000er Jahren breitet sich die Krankheit in vielen Ländern aus und hat große Teile der Eschenbestände geschädigt. Betroffene Bäume verlieren Äste, ihre Kronen lichten sich und viele sterben schließlich ab. In der Praxis sprechen manche Fachleute inzwischen auch vom Eschensterben, weil stark geschädigte Bäume sich in der Regel nicht mehr erholen.

Welcher Pilz verursacht die Krankheit?

Auslöser ist der aus Ostasien stammende Schlauchpilz Hymenoscyphus fraxineus. Sein deutscher Name lautet Falsches Weißes Stengelbecherchen.

Der Pilz befällt zunächst Blätter und junge Triebe. Von dort dringt er in Zweige und schließlich in den Stamm vor. Dabei entstehen sogenannte Rindennekrosen – abgestorbene Bereiche der Rinde. Sie stören den Wasser- und Nährstofftransport im Baum und schwächen ihn zunehmend.

Wie erkennen Fachleute eine kranke Esche?

Typische Anzeichen sind unter anderem:

abgestorbene Triebe in der Krone

gelichtete oder immer kleiner werdende Kronenbereiche

dunkle, abgestorbene Stellen an der Rinde

abgestorbene Jungtriebe im Frühjahr oder Sommer

Warum können kranke Eschen plötzlich umstürzen?

Die Krankheit schwächt nicht nur die Krone. Auch Stamm und Wurzelwerk können betroffen sein. Dadurch verliert der Baum an Stabilität. Geschwächte Eschen werden zudem anfälliger für weitere Pilze, etwa den Hallimasch. Dieser kann das Wurzelwerk angreifen und die Standfestigkeit zusätzlich verringern.

Eine vom Pilz befallene junge Esche Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Fachleute beobachten, dass stark geschädigte Eschen mitunter auch ohne starken Sturm plötzlich umstürzen oder größere Äste verlieren können. Besonders entlang von Straßen, Wegen oder in Parks stellt das ein Sicherheitsrisiko dar.

Warum werden so viele Eschen gefällt?

Entlang öffentlicher Straßen, Wege oder Plätze gilt die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Kommunen und andere Eigentümer müssen dafür sorgen, dass von Bäumen keine vermeidbare Gefahr ausgeht. Wenn Eschen stark geschädigt sind und ihre Standfestigkeit verlieren, bleibt deshalb häufig nur die Fällung. Im Wald gelten dagegen andere rechtliche Maßstäbe.

Wer ist verantwortlich, wenn im Wald ein Baum umstürzt?

Im Wald gelten andere Regeln als an Straßen oder in Parks. Waldbesucher betreten den Wald grundsätzlich auf eigene Gefahr – herabfallende Äste oder umstürzende Bäume sind als waldtypische Gefahren hinzunehmen. Waldbesitzer – etwa Kommunen, private Eigentümer oder Forstbetriebe – müssen Wälder deshalb nicht flächendeckend kontrollieren. Anders ist die Lage entlang öffentlicher Straßen, an Parkplätzen oder stark genutzten Wegen: Dort gilt die Verkehrssicherungspflicht, weshalb Bäume in angemessenen Abständen kontrolliert und bei festgestellten Schäden entfernt werden müssen.

Sind alle Eschen betroffen?

Nicht alle Bäume reagieren gleich stark auf die Krankheit. Einzelne Eschen zeigen eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Forschende beobachten solche Bäume genau, um mögliche Resistenzmerkmale zu identifizieren. Nach Einschätzungen von Fachleuten könnte jedoch nur ein sehr kleiner Teil der Eschen tatsächlich widerstandsfähig sein.

Welche Rolle spielt die Esche im Wald?

Die Esche ist eine wichtige Baumart in Mischwäldern und besonders an feuchten Standorten – etwa entlang von Bächen, Flüssen oder in Auen. Wenn viele Bäume ausfallen, verändert das langfristig die Zusammensetzung der Wälder. Forstbetriebe setzen deshalb verstärkt auf artenreiche Mischwälder, um Wälder widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Klimastress zu machen.

Was gilt für Eschen im eigenen Garten?

Auch auf privaten Grundstücken liegt die Verantwortung für die Verkehrssicherheit beim Eigentümer. Wenn eine Esche deutliche Schäden zeigt – etwa eine stark gelichtete Krone oder abgestorbene Äste –, kann eine fachliche Begutachtung sinnvoll sein. Wird ein kranker Baum zu spät gefällt, kann er instabil werden. Außerdem verliert das Holz mit zunehmendem Verfall an Qualität und lässt sich dann meist nur noch als Brennholz nutzen.