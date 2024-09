Baumkletterer in Ludwigsburg: Früher Höhenangst, heute kopfüber im Baum

1 Benjamin Berwanger hat seine Höhenangst überwunden und ist von der Baumkletterei inzwischen fasziniert. Foto: Simon Granville

Auf der Ludwigsburger Bärenwiese muss eine 100 Jahre alte Buche gestutzt werden – eine Aufgabe für den 29-jährigen Baumkletterer Benjamin Berwanger, der sich für diesen Job zunächst überwinden musste.











Ein kleiner Hüpfer und Benjamin Berwanger schwebt über dem Boden. Er hängt an seinem Seil, das in einem ausgeklügelten System mit einer Astgabel der ausladenden Buche auf der Ludwigsburger Bärenwiese und den Karabinern an seinem Gurt verknüpft ist. Der ausgebildete Baumkletterer fasst mit den Händen nach, klemmt gleichzeitig Knie und Füße um das Seil und arbeitet sich so Meter um Meter nach oben. Bald kann er sich mit den Füßen am dicken, grauen Stamm der Buche abstützen, in der Waagrechten ein, zwei Schritte am Stamm entlanggehen oder sich mit Schwung an ihm abfedern und auf diese Art noch schneller nach oben ziehen. An einer großen Astgabel hängt der 29-Jährige fast kopfüber im Geäst. Er zieht sich mit dem Seilzug wieder in die Senkrechte, schwingt ein Bein über den dicken Ast und kommt ins Sitzen. Jetzt kann die Arbeit losgehen.