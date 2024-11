Zwischen Oktober und Februar ist „Fällperiode“; also die Zeit im Jahr, in der Bäume gefällt werden. In Stuttgart trifft es diesen Winter voraussichtlich mehr als 200 Bäume. Das ergeben verschiedene Pressemitteilungen der Stadt Stuttgart.

Die meisten Bäume müssen in Weilimdorf gefällt werden: 67 Bäume mit Stammdurchmessern von mehr als 25 Zentimeter gelten als nicht mehr verkehrssicher. In Zuffenhausen sind es 45 Bäume. Auf dem Killesberg im Bezirk Nord fallen 38 Bäume. In Botnang werden die Sägen an 15 Bäumen angesetzt. In Feuerbach sind es weitere elf. Allerdings sollen die jeweiligen Bäume nachgepflanzt werden; nach Möglichkeit am selben Standort, alternativ in der näheren Umgebung, heißt es.

Für Schul-Umbauten in Sillenbuch fallen mehr als 30 Bäume

Aufgrund des Neubaus der Deutsch-Französischen Grundschule in Sillenbuch wurden bereits neun Bäume gefällt. Elf Bäume sollen nachgepflanzt werden. Zusätzlich wird im Stadtteil Riedenberg auf dem Gelände des Geschwister-Scholl-Gymnasiums gebaut; dafür müssen voraussichtlich 23 Bäume fallen. Diese sollen perspektivisch ebenfalls nachgepflanzt werden. In Bad Cannstatt im Bereich Neckarpark sollen für eine Baustelle vier Bäume gefällt werden. Diese sollen durch neun Nachpflanzungen kompensiert werden.

Aus der Geschäftsstelle des Linksbündnisses „Fraktion“ im Stuttgarter Gemeinderat heißt es, dass sie in der vergangenen Baumfällsaison 332 Bäume gezählt haben, die nach Angaben der Stadt gefällt wurden. Auch für diese Saison rechnen sie mit noch mehr Meldungen als die derzeit rund 200 angekündigten Fällungen.