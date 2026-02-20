Baumfällung in Stuttgart: Hollywoodreife Stunts mit Helikopter und Kettensäge

Helikopter haben zuletzt an mehreren Orten in Stuttgart Bäume durch die Luft geflogen. Wie läuft ein solcher Einsatz für die Baumarbeiter ab?
Aufgeregt sei er vor dem heutigen Einsatz schon, sagt Marcel Hoch. Aber auf eine freudige Weise. Von Nervosität oder gar Angst ist in seinen Worten und Gesichtszügen derweil keine Spur. Dabei wäre ihm das kaum zu verdenken. Denn kurze Zeit später wird Hoch, mit der Kettensäge ausgerüstet, meterweit oben in einem Baum hängen. Unmittelbar über seinem Kopf schwebend: die knatternden Rotorenblätter eines Huschraubers – und ein Hunderte Kilo schweres Stück Stamm.