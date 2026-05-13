Die Stadt baut im Frühjahr 2027 die Theodor-Heuss-Straße um: Aus aufgemalten Radwegen werden baulich getrennte Spuren. Dafür fallen sämtliche Parkplätze weg, zwölf Bäume werden gefällt.
Ein acht Zentimeter hoher Bordstein soll Radfahrer in der Stuttgarter Innenstadt künftig vor Autos schützen. Die Stadt baut die 2023 aufgemalten Radwege auf beiden Seiten der Theodor-Heuss-Straße zwischen Rotebühlplatz und Palast der Republik in baulich getrennte, knapp drei Meter breite Radspuren um. Zudem werden an verschiedenen Stellen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen.