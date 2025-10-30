2013 hat der Baumarkt in Weil der Stadt dicht gemacht – und nie wieder eröffnet. Das könnte sich ändern, der Inhaber hat neue Pläne vorgelegt. Gleichwohl gibt es noch Hürden.
7000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 187 Parkplätze, Baumarkt, Gartencenter und Baustoffhandel in einem: Für die Fläche des ehemaligen „Extra“-Baumarkts in Weil der Stadt hat der Inhaber, die Schünke Gruppe aus Wehr (Kreis Waldshut), jüngst eine erste Visualisierung vorgelegt. Im unternehmenseigenen Grün prangt der Name der Firma in dieser Skizze auf der Seite des wuchtigen Gebäudes, das am Rande des Gewerbegebiets nahe des Weil der Städter Bahnhofs entstehen soll.