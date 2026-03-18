Baum stürzt auf Auto: Tödlicher Unfall in Waiblingen – hat ein Pilz die zweite Tragödie verursacht?

Nach einem tödlichen Baumsturz auf ein Auto in Waiblingen stellt sich die Schuldfrage. Es ist bereits der zweite Todesfall, in dem das Eschentriebsterben eine Rolle spielt.
Er ist winzig klein und kann doch zur tödlichen Gefahr werden: Der Pilz „Weißes Stängelbecherchen“ hat allem Anschein nach in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen tragischen Unfall mit einem Todesopfer verursacht. „Nach dem, was uns derzeit bekannt ist, ist das schreckliche Unglück mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Eschentriebsterben zurückzuführen“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes Rems-Murr mit.