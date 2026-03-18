Baum stürzt auf Auto: Tödlicher Unfall in Waiblingen – hat ein Pilz die zweite Tragödie verursacht?

Nach einem tödlichen Baumsturz auf ein Auto in Waiblingen stellt sich die Schuldfrage. Es ist bereits der zweite Todesfall, in dem das Eschentriebsterben eine Rolle spielt.

Er ist winzig klein und kann doch zur tödlichen Gefahr werden: Der Pilz „Weißes Stängelbecherchen“ hat allem Anschein nach in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen tragischen Unfall mit einem Todesopfer verursacht. „Nach dem, was uns derzeit bekannt ist, ist das schreckliche Unglück mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Eschentriebsterben zurückzuführen“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes Rems-Murr mit.

Am Dienstagmittag war zwischen den Waiblinger Stadtteilen Neustadt und Kleinhegnach eine Esche, die direkt an der Klinglestalstraße stand, umgestürzt und direkt auf das Dach eines dort fahrenden Tesla gekracht. Für den 55 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und war so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Unfallursache laufen – Behörden, aber auch Versicherungen werden nach dem zweiten tödlichen Unfall jetzt ein großes Interesse daran haben zu klären, ob es einen Verantwortlichen gibt. Laut der Stadt Waiblingen handelt es sich bei dem Waldstück, auf dem der umgestürzte Baum stand, um ein Privatgrundstück.

Tödlicher Unfall durch umstürzenden Baum: Wer trägt die Haftung?

Ob die Haftungsfrage so einfach zu klären ist, wird sich zeigen. Auf der einen Seite gibt es nämlich eine Verkehrssicherungspflicht von Waldeigentümern, die sicherstellen müssen, dass von ihrem Grundstück aus keine umstürzenden Bäume die Allgemeinheit gefährden. Andererseits haben Gerichte auch entschieden, dass Waldbesucher – wohl auch Autofahrer – mit „waldtypischen Gefahren“ rechnen müssen.

Der stürzende Baum traf das Auto. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Allerdings gilt es dann wieder zu entscheiden, ob ein Baum allein wegen einer Krankheit umgestürzt ist oder ob höhere Gewalt, etwa ein Sturm oder Blitzschlag, eine Rolle gespielt hat. Bereits im Jahr 1965 fällte der Bundesgerichtshof ein wichtiges Urteil: „Eine schuldhafte Verletzung der Verkehrssicherungspflicht liegt in solchen Fällen nur vor, wenn Anzeichen verkannt oder übersehen worden sind, die nach der Erfahrung auf eine weitere Gefahr durch den Baum hinweisen.“

Waiblingen: Der zweite tödliche Unfall durch eine umstürzende Esche

Besagtes Waldstück ist stark vom Eschentriebsterben betroffen. Daher gab es dort vor exakt einem Jahr eine groß angelegte Fällaktion. Im März 2025 ließ die Stadt entlang des Klinglestalwegs und des Remstalradwegs etliche Bäume fällen. „Die Wälder rund um Waiblingen sind voll toter Eschen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese umfallen“, teilt uns jemand mit, der sich in dem Gebiet gut auskennt, aber namentlich nicht genannt werden möchte. Laut dem Zeitungsverlag Waiblingen war erst vor ein paar Wochen ein Baum über die Klinglestalstraße gestürzt – damals war noch niemandem etwas passiert. Wie uns berichtet wird, tragen viele Bäume in dem Waldstück aufgesprühte Markierungen.

Tatsächlich gab es vor einem guten Jahr in Waiblingen schon einen tödlichen Unfall, der auf das Eschentriebsterben zurückzuführen war: Im Januar 2025 wurde an einem Waldrand in der Nähe des Friedhofs in Hegnach ein 33 Jahre alter Mann von einer umstürzenden Esche erschlagen. Nachdem der Hund, den der Mann Gassi geführt hatte, frei laufend in der Gegend gefunden wurde, hatte die Suche nach seinem Herrchen begonnen – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Damals wurde der Besitzer des betroffenen Waldstücks laut unseren Informationen nicht belangt, da durch einen Sturm auch höhere Gewalt mit im Spiel war.

Eschentriebsterben

Krankheit

Das Eschentriebsterben ist eine Baumkrankheit, die durch einen aus Ostasien eingeschleppten Pilz verursacht wird. In Baden-Württemberg wurde sie erstmals im Jahr 2006 nachgewiesen. Seitdem hat sie den Eschenbeständen merklich zugesetzt: „Nur ein sehr kleiner Anteil der Eschen ist nach wie vor weitgehend gesund“, hieß es bereits im Jahr 2016 seitens der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Die Krankheit verursacht große Schäden auf biologischer und auf wirtschaftlicher Ebene.

Gefahr

Das Perfide an der Krankheit: Sie geht oft mit sogenannten Stammfußnekrosen einher. Obwohl befallene Bäume für Laien augenscheinlich noch einigermaßen gesund aussehen, kann die Wurzel bereits komplett abgefault sein – was bei den bis zu 40 Meter hohen Bäumen dann fatale Auswirkungen hat. Ein richtiges Mittel gegen die Baumkrankheit gibt es bislang nicht. Behörden und Waldbesitzer versuchen vor allem, das Eschentriebsterben durch Fällungen einzudämmen.