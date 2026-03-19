Baum stürzt auf Auto: „Es kann jeden treffen“ – Netz trauert nach tödlichem Unfall in Waiblingen

Ein umstürzender Baum tötet einen Autofahrer – in den sozialen Medien reagieren viele mit Mitgefühl. Auch von Unterstützung für die Familie ist die Rede.
Ein tödlicher Unfall erschüttert Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) – und sorgt auch darüber hinaus für große Betroffenheit: Zwischen den Stadtteilen Neustadt und Kleinhegnach ist am Dienstagmittag ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Für den 55 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und war so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.