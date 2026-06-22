Ob Bau der Elbphilharmonie oder Milliardenaufträge für Rechenzentren: Wie der Baukonzern Hochtief bis in den Dax aufstieg und vom KI-Boom profitiert.
Essen/Frankfurt - Der Baukonzern Hochtief hat in den über 150 Jahren seiner Geschichte schon viel errichtet: Die erste Bosporusbrücke in Istanbul etwa oder die Elbphilharmonie in Hamburg. Zuletzt machte er durch milliardenschwere Großaufträge für den Bau von Rechenzentren von sich reden - der Kurs geht seit Monaten steil nach oben. So steil, dass Hochtief am Montag in den Aktienindex Dax aufgenommen wird, den Leitindex für den deutschen Aktienmarkt. Ein Überblick.