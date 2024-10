Bauherren in Freiberg

11 Christin Göhler (37) und Annika Ridinger (36) in ihrem Fachwerkhaus in Freiberg am Neckar Foto: Simon Granville

Ein junges Paar findet in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein heruntergekommenes Fachwerkhaus und fängt an zu renovieren. Dabei macht es nicht nur einen ungewöhnlichen Fund.











Frisch verputzt, gestrichen und saniert machen alte Fachwerkhäuser einiges her, verleihen sie doch einem Ort mit ihren markanten Holzbalken einen ganz besonderen historischen Charme. Schließlich sind sie häufig mehrere hundert Jahre alt. In genau so einem Haus wollen auch Annika Ridinger und Christian Göhler wohnen.