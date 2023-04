4 Das Gerüst hängt noch über der Rommelstraße im Hallschlag. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Freitag wütet ein heftiges Unwetter über Stuttgart. Im Hallschlag wird ein Baugerüst durch den Sturm in Schieflage versetzt und droht, auf die Rommelstraße zu stürzen. Die Feuerwehr kann zwar Teile des Gerüsts entfernen, doch nun muss ein Fachunternehmen ran.









– Nachdem ein heftiges Unwetter am vergangenen Freitag über Stuttgart gezogen war und in der Rommelstraße am Römerkastell im Cannstatter Stadtteil Hallschlag ein Baugerüst in Schieflage versetzt hatte, ist das Gerüst am Montagnachmittag noch immer nicht beseitigt. Demnach bleibt die Rommelstraße in diesem Bereich bis auf Weiteres gesperrt. Nun muss ein Fachunternehmen anrücken.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, auf Nachfrage berichtet, konnten die Einsatzkräfte am Freitag wegen des starken Windes die Aufräumarbeiten nicht fortsetzen. Am Wochenende sei es den Feuerwehrleuten zwar gelungen, Teile des Gerüsts abzubauen und Haltenetze um den betroffenen Bereich zu spannen, doch ganz konnten die Einsatzkräfte das Gerüst nicht entfernen. Dies liege nun in den Händen eines Fachunternehmens. Wann das Gerüst komplett abgebaut wird, stehe noch nicht fest. Polizeiangaben zufolge bleibe die Rommelstraße in diesem Bereich bis dahin gesperrt.