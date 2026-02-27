Ob Nutzungsänderung oder Neubau: Der Weg zur Baugenehmigung in Stuttgart ist oft steinig und lang. Jetzt soll alles besser werden – Tempo, Kommunikation und Transparenz.
Der Frust bei Immobilienbesitzern, Centermanagern und Investoren ist bisweilen groß, wenn es um Bauanträge oder Nutzungsänderungen in Stuttgart geht. Immer wieder ist von monatelangen Wartezeiten, von schlechter Kommunikation und Stillstand die Rede, wenn man mit Antragstellern spricht. Investoren haben das Gefühl, in der Luft zu hängen, blockiert zu werden. Dann verlieren sie Lust und Vertrauen in die Stadt und den Verwaltungsapparat. 18 Monate für eine Nutzungsänderung? Zwei Jahre für eine Baugenehmigung? Solche Bearbeitungszeiten sollen nun aber der Vergangenheit angehören.