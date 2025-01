Baugenehmigung bewilligt: Anbau geplant: Taylor Swift vergrößert ihre Villa in Rhode Island

Taylor Swift (35) soll sich nach dem Abschluss ihrer erfolgreichen "Eras Tour" eine Erweiterung ihrer Villa High Watch auf Rhode Island gönnen. Wie das "Providence Journal" unter Berufung auf eine Baugenehmigung berichtete, soll das fast 18 Millionen Dollar teure Anwesen um einen Anbau vergrößert werden.

Investiert sie weitere 1,7 Millionen Dollar?

Der neue Flügel wird demnach über ein weiteres Schlafzimmer und eine nicht näher genannte Anzahl an Badezimmern verfügen, zudem werde Swifts bestehende Küche renoviert. Die Genehmigung soll im Dezember 2024 erteilt worden sein. Die Arbeits- und Materialkosten für das Projekt werden schätzungsweise 1,7 Millionen Dollar kosten - was Swift quasi aus der Portokasse zahlen dürfte. "Forbes" schätzte ihr Nettovermögen im Oktober 2024 auf 1,6 Milliarden Dollar.

Das 1.000 Quadratmeter große Anwesen der Sängerin liegt auf einer Klippe direkt am Meer im Viertel Watch Hill in Westerly und verfügt über einen 214 Meter langen Privatstrand. Es bietet aktuelle bereits acht Schlafzimmer und zehn Badezimmer. Die Sängerin soll es 2013 Berichten zufolge bar bezahlt haben. Das Anwesen liegt ihr laut "Page Six" besonders am Herzen und inspirierte sie sogar zu ihrem Song "The Last Great American Dynasty" aus dem Jahr 2020, der von einer prominenten Vorbesitzerin handelt. "Ihr Name war Rebekah Harkness. Und sie lebte in dem Haus, das ich schließlich in Rhode Island kaufte. So erfuhr ich von ihr", sagte Swift in einem "Rolling Stone"-Interview. "Aber sie war eine Frau, über die sehr, sehr viel geredet wurde, und alles, was sie tat, war skandalös. Darin fand ich eine Verbindung."

In dem Strandgebäude hat Swift schon zahlreiche Partys mit ihren Promi-Freunden gefeiert. Im August 2024 wurden ihr Freund Travis Kelce (35) und sein Teamkollege von den Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (29), bei einer Poolparty auf dem Grundstück gesichtet. Auch ihre besten Freundinnen Gigi Hadid (29) und Blake Lively (37) feierten einmal mehr mit.