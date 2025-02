Baugebiet in Ludwigsburg: Erste Fuchshof-Wohnungen gehen in die Vermarktung

1 Die Erschließung am Fuchshof schreitet bereits voran. Foto: Werner Kuhnle

Mit Bonova hat der erste Bauträger am Fuchshof in Ludwigsburg Grundstücke von der Stadt gekauft. Auf 6500 Quadratmetern sollen 91 Wohnungen entstehen.











Schon länger hatte sich der Bauträger und Projektentwickler Bonava von einem Alteigentümer das Ankaufsrecht für ein Grundstück des zukünftigen Wohnparks Fuchshof in Ludwigsburg gesichert. Nun sind die Verträge unter Dach und Fach, das teilt die Stadtverwaltung Ludwigsburg am Montag mit. Die Firma mit Sitz in Schweden und Tochterunternehmen in Deutschland erwirbt ein rund 6500 Quadratmeter großes Areal von der Stadt. Bonava plant dort fünf Mehrfamilienhäuser in Holzhybridbauweise mit gesamt 91 Wohnungen. Vorgesehen sind auch ein Café oder eine Bäckerei sowie eine Tiefgarage mit 112 Stellplätzen. Baustart ist voraussichtlich Anfang 2026.