Baugebiet in Fellbach 124 neue Wohnungen auf Gärtnerei-Gelände

Von Dirk Herrmann 15. Januar 2019 - 09:48 Uhr

Kurioser Anblick: Letzter schmaler Rest des einstigen Wohngebäudes. Foto: esc

Die letzten Gebäude auf der Westseite der Fellbacher Straße in Schmiden sind jetzt dem Erdboden gleich gemacht worden. Im Frühsommer könnte der Verkauf beginnen. Der eigentliche Baubeginn ist für Anfang 2020 ins Auge gefasst.

Fellbach - Fußgängern, Autofahrern oder Buspassagieren auf dem innerörtlichen Weg von Schmiden nach Fellbach oder umgekehrt bot sich in der vergangenen Woche ein kurioser Anblick: Der Großteil der ehemaligen Baumschule Schönemann westlich der Fellbacher Straße war bereits dem Erdboden gleichgemacht. Als letztes Relikt stand noch ein schmales Resthaus – von dem mittlerweile allerdings auch nur noch Schutthaufen zu sehen sind.

Auf dem Gelände westlich der Fellbacher Straße plant die Stadt seit mehreren Jahren ein neues Wohngebiet. Veräußert wurde das Areal an die Immobilienentwicklungsgesellschaft BPD. Bereits im Herbst 2016 gab es einen Wettbewerb, aus dem die Konzeption des Architekturbüros Project GmbH aus Esslingen als Sieger hervorging. Die Jury lobte die „selbstbewusste Architektursprache“, der Entwurf sei „gekennzeichnet durch frei stehende, polygonale Wohnhäuser“, die „in offener Bauweise die Charakteristik der in der Fellbacher Straße vorhandenen Wohnbebauung aufnehmen“. Gemäß der Planung stehen direkt an der Fellbacher Straße drei Häuser sowie weiter nach hinten versetzt quasi in zweiter Reihe drei weitere Zwillingshäuser, insgesamt also neun Häuser.

Vermutlich Anfang 2020 sollen die Bauaktivitäten beginnen

In den vergangenen Wochen haben Mitarbeiter der Heilbronner Firma SER (Sanierung im Erd- und Bückbau) die Gebäude der einstigen Gärtnerei Schönemann entfernt. Jetzt geht es in den nächsten Abschnitt der Realisierung. „Unsere Gebäudestruktur steht“, erklärt Sven Ertinger, Technischer Projektentwickler bei BPD. Im Februar befasst sich der Fellbacher Gemeinderat einmal mehr mit dem Bebauungsplan, die Baugenehmigung wäre im Frühling zu erwarten. „Es dauert dann noch etwa sechs bis neun Monate, bis wir die Arbeiten vergeben können“, erklärt der Diplom-Ingenieur. Vermutlich Anfang 2020 sollen die Bauaktivitäten beginnen.

Zwei Werbeschilder an der Fellbacher Straße ermöglichen derzeit Blicke in die Vergangenheit wie die Zukunft: „Rosen im Container“ für 8.40 Euro je drei Liter erinnert an die Zeiten des Schönemannschen Blumenverkaufs. Daneben macht ein anderes Banner Interessenten Lust, irgendwann einmal hier Quartier zu beziehen: „Zwei starke Partner“ bieten Eigentumswohnungen an – wobei BPD als Bauträger fungiert und für den Vertrieb mit der Firma Projektbau Pfleiderer in der Winnender Marktstraße kooperiert. „Vermutlich im Juni 2019 werden wir auf dem Markt sein und die Wohnungen anbieten“, sagt Ertinger. 124 Wohneinheiten sind in den neun Häusern vorgesehen, damit werden dort eines Tages rund 390 Menschen leben.

Die Firma Bouwfonds Property Development (BDP) sieht sich für das Projekt gut gerüstet

Zwei Relikte der vergangenen Zeit, wenn man sie denn so bezeichnen will, werden auf dem Areal noch weiter existieren – eines davon allerdings nur vorläufig. Es geht zum einen um die Blutbuche direkt an der Fellbacher Straße. Diese weist bereits 120 Jahre Lebenszeit auf, gilt gemäß Vorgabe der Stadt als „ortsbildprägender Baum“ und muss „von allen baulichen Maßnahmen freigehalten werden“.

Anders verhält es sich bei dem weiter nach hinten versetzten frei stehenden, bisher von der Abrissbirne verschont gebliebenen Haus. Grundsätzlich soll es aber auch der Wohnbebauung weichen. Mit der dort lebenden Dame steht BPD in Kontakt – angestrebt wird, dass sie in eine angemessene Wohnung umzieht.

Die Firma Bouwfonds Property Development (BDP) sieht sich für das Projekt gut gerüstet – man habe im vergangenen Jahr mehr als 500 Häuser oder Wohnungen umgesetzt und zu den ausführenden Unternehmen gute Verhältnisse. Dies ist wichtig, da solche Firmen angesichts des aktuellen Baubooms einen erheblichen Vorlauf haben. Hauptsitz ist Frankfurt, dazu gibt’s Niederlassungen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Nürnberg, München und eben Stuttgart. Aktuell setzt die hiesige Dependance in der näheren Umgebung Projekte in Stuttgart (Feuerbach „Am Roser“), Heilbronn („Riverside“) oder in der Ludwigsburger Uhlandstraße um.