Baufällige Böden: Tragende Balken instabil – Louvre schließt Galierie

Nach Warnungen von Experten schließt der Louvre einen Ausstellungsbereich und räumt Büros. Ergänzende Untersuchungen zur Ursache laufen bereits.
Im Pariser Louvre muss wegen baufälliger Fußböden ein Ausstellungsbereich vorsorglich und unerwartet für Besucher geschlossen werden. Außerdem müssen 65 Museumsmitarbeiter in dem entsprechenden Bereich im Südflügel binnen drei Tagen ihre Büros räumen, teilte das weltberühmte Museum in Paris mit. Betroffen ist die Galerie Campana im ersten Stock des Sully-Flügels, in der griechische Keramik aus der Antike ausgestellt wird.