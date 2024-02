Bauernproteste in Magdeburg: „Buh!“-Rufe und Hupkonzert bei Ricarda Langs Ankunft

1 Bauern haben den Besuch der Grünen-Bundesvorsitzenden in Magdeburg zum Anlass genommen, um ihrem Ärger über die Agrarpolitik Luft zu machen. Foto: dpa/Thomas Schulz

Seit Wochen gibt es Bauernproteste im Land. Am Samstag nehmen Bauern den Besuch der Grünen-Bundesvorsitzenden in Magdeburg zum Anlass, um ihrem Ärger über die Agrarpolitik Luft zu machen.











Dutzende Bauern haben sich wegen einer parteiinternen Veranstaltung mit der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang am Samstag in Magdeburg zu Protesten versammelt. Bis zum Beginn der Veranstaltung am späten Nachmittag hatten nach Polizeiangaben etwa 90 Traktoren und andere Fahrzeuge die Hauptverkehrsstraße im Stadtteil Buckau blockiert. Sie musste für den Verkehr gesperrt werden.