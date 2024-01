Landwirte kündigen Mahnwache an der B 10 an

1 Bereits Anfang Januar hatten die Landwirte auf den Straßen demonstriert. Foto: avanti/Ralf Poller

Die Landwirt-Bewegung „Land schafft Verbindung“ hat für Donnerstag eine Mahnwache an der Bundesstraße bei Vaihingen an der Enz angekündigt. Auch Politiker hätten ihr Kommen bereits angekündigt.











Link kopiert



Die bundesweite Aktionswoche ist zwar vorbei, doch die Proteste der Landwirte gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung gehen auch im Landkreis Ludwigsburg weiter. So findet am Donnerstag von 16.30 bis 19 Uhr eine Mahnwache an der B10 zwischen Enzweihingen und Pulverdingen statt.