Bauernprotest am Montag: Wieder Stau in Stuttgarts City?

1 Wird die Innenstadt erneut von Traktoren verstopft sein? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski (Archiv)

Der Bauernverband plant landesweit Protestaktionen – aber nicht in Stuttgart. Eine Privatperson hat hier aber auch eine Demo angemeldet.











Link kopiert



Bereits am Mittwochabend haben die Anzeigetafeln am Stadteingang vor Verkehrsbehinderungen am kommenden Montag, 8. Januar, gewarnt. Der angegebene Grund: Demos in der Stadt. Am späten Donnerstagnachmittag lag dann im Amt für öffentliche Ordnung auch eine Demo-Anmeldung vor, die das Potenzial hat, Staus auszulösen: Auch durch die Landeshauptstadt sollen am Montag wieder im Rahmen des Protestes gegen Sparpläne der Bundesregierung Traktoren rollen. Geht es nach dem Willen der anmeldenden Person, soll der Konvoi nach dem Sammeln auf dem Cannstatter Wasen fahren und ein Teil der Traktoren zur Kundgebung an der Querspange zwischen Rotebühlplatz und oberem Ende der Königstraße aufgereiht werden, sagt ein Sprecher der Stadt Stuttgart. Die Demo steht nicht auf der Liste der vom Bauernverband landesweit geplanten Veranstaltungen zum Aktionstag am Montag.