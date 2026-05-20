Mehrere Kandidaten haben sich bei "Bauer sucht Frau" zwei relativ unterschiedliche Bewerberinnen auf den Hof geholt. Besonders bei Andreas in Südtirol droht ein Konflikt. Der Ire Turner hat sich mit Ariane nur eine Hofdame eingeladen. Und schwärmt gleich von der "Göttin".

In der zweiten Folge der achten Staffel "Bauer sucht Frau International" (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) trifft Franz seine Entscheidung. Der Tiroler, den viele Fans in den sozialen Medien schon mit Kultkandidat Schäfer Heinrich vergleichen, will nur zwei Frauen mit auf seinen Hof nehmen.

Simone muss bei der Entscheidung nicht zittern. Ihr gegenüber hat sich Franz schon in der ersten Folge verplappert. Er nimmt sie auf jeden Fall in die Hofwoche mit, verriet er im Eifer des Gefechtes. Außerdem entscheidet sich Franz jetzt für Silke. Katja muss also unverrichteter Dinge abziehen, obwohl sie Franz ein Herzkissen mit ihrem Konterfei geschenkt hatte.

Vom Landgasthof geht es für Simone und Silke gleich auf Franz' Hof. Den betreibt er in der zehnten Generation. In der Küche sieht es aus, als wäre seit der ersten Generation nicht viel verändert worden. Die Frauen sind vom "urigen" Ofen begeistert, haben aber schon Vorstellungen, wie sie die Junggesellenhöhle ummodeln würden. Die Zimmerverteilung läuft ohne Probleme, beide Räume sind ungefähr gleich groß. Silke umarmt in ihrem Schlafzimmer Franz ausgiebig. Damit holt sie in seiner Gunst auf. Nachdem Simone zunächst vorne lag, ist es nun "fifty-fifty".

"Große Liebe": Kandidatin legt sich früh fest

"Andreas, ich komme": Katarina (43) weint schon im Auto vor Aufregung. Mit ihrem kleinen Hund Ludo an Bord zittert sie sich die Serpentinen entlang, in Richtung von Andreas' Hof in Südtirol. Dort angekommen, umarmt sie ihren Bauern ausgiebig. Schon wieder scheinen ihr die Tränen zu kommen. Sie bezeichnet den Italiener jetzt schon als ihre "große Liebe". "Andreas ist mein Mann", sagt sie im Einzelinterview.

Nach Katarina kommt Jasmin (41), Andreas zweite Hofdame. Die Frau mit thailändischen Wurzeln lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster wie ihre Konkurrentin, hält den Ball erstmal flach. Sie merkt aber sehr wohl, dass Andreas ständig Augenkontakt mit ihr sucht. Das entgeht auch Katarina nicht.

Im Haus kommt es zu einem Klassiker von "Bauer sucht Frau". Die Hofdamen müssen sich ihre Zimmer aussuchen, die wie so oft in der Sendung unterschiedlich ausgestattet sind. Zur Wahl stehen ein normales Schlafgemach und ein kleineres Zimmer mit Ausziehcouch. Katarina reklamiert den größeren Raum für sich. Bei "Bauer sucht Frau" tut man sich mit so einem Schachzug selten einen Gefallen. Die bodenständigeren Frauen punkten erfahrungsgemäß eher bei Bauern und Zuschauern.

Später lernen die ungleichen Hofdamen die Eltern von Andreas kennen. Auch im Gespräch mit den potentiellen Schwiegereltern in spe hält sich Katarina nicht zurück. "Andreas ist mein Mann", sagt sie auch hier.

Andrea ist bei Anette genervt von "Erklärbär" Silvio

Jakob (42) hat sich ebenfalls eher unterschiedliche Frauen zu sich nach Frankreich eingeladen. Während Giulia mit dem Bauer gleich über die Feldarbeit fachsimpelt, kann Linda mit dem "Pflanzengedöns" nicht viel anfangen. Sie macht sich aber immerhin gerne schmutzig bei der Arbeit, sagt sie. Giulia geht gleich in die Offensive und verrät dem eher defensiv flirtenden Jakob, dass er ihr gefällt.

Annette (60) hat mit Silvio (57) und Andrea (57) Kandidaten unterschiedlichen Geschlechts auf ihren Hof in Kanada geholt. Beim Arbeiten überzeugen zunächst beide. Silvio versucht, mit seiner Expertise als Handwerker zu punkten. Während Annette und Andrea morgens Kaffee trinken, hat er stillschweigend eine Tür im Stall repariert. Andrea ist zunehmend genervt von "Erklärbär" Silvio, der ihr ständig zeigen will, wie man richtig arbeitet.

"Hot as Hell": Turner schwärmt von "Göttin" Ariane

Turner (64) steigt in der zweiten Folge erst in die Staffel ein. Der gebürtige Ire ist nach Schweden ausgewandert. Dort lebt der Rockfan mit etlichen Tieren, darunter einem Hahn namens Bon Jovi. Beim Durchgehen der Briefe seiner Bewerberinnen wartet er auf den "Wow-Effekt". Viele Zuschriften legt er schnell aus der Hand. Doch beim Foto von Ariane (50) stoppt er. Der Wow-Effekt ist sofort da. Außerdem ist sie wie er Fan von Bon Jovi.

Kurz entschlossen lädt Turner nur Ariane zu sich nach Schweden ein. Er ist als Rocker schließlich mutig. Bevor seine Auserwählte ankommt, bekommt er aber Nervenflattern: "Vielleicht muss ich kotzen." Als Ariane dann ankommt, ist Turner schockverliebt. Sie ist für ihn eine "Göttin", der Ire findet seine Hofdame "Hot as Hell".

Auch Ariane scheint angetan zu sein. Nach einem Abend, an dem sie gut mit Turner harmoniert, zieht sie sich ins Schlafzimmer zurück. Das hat der Bauer mit Bildern des jungen Jon Bon Jovi (64) dekoriert. Ariane fühlt sich an ihr Jugendzimmer erinnert.