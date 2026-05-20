Mehrere Kandidaten haben sich bei "Bauer sucht Frau" zwei relativ unterschiedliche Bewerberinnen auf den Hof geholt. Besonders bei Andreas in Südtirol droht ein Konflikt. Der Ire Turner hat sich mit Ariane nur eine Hofdame eingeladen. Und schwärmt gleich von der "Göttin".
In der zweiten Folge der achten Staffel "Bauer sucht Frau International" (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) trifft Franz seine Entscheidung. Der Tiroler, den viele Fans in den sozialen Medien schon mit Kultkandidat Schäfer Heinrich vergleichen, will nur zwei Frauen mit auf seinen Hof nehmen.