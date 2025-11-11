Bauer sucht Frau: Versöhnliches Ende für sitzengelassene Bäuerin

Die letzten Bauern entscheiden sich in Folge zwei von "Bauer sucht Frau" für ihre Hofdamen. Für die sitzengelassene Insa endet das Scheunenfest doch noch mit einem Happy End. Nun können die Hofwochen beginnen.
Johann (60) sucht Rat in der Natur - und umarmt kurzerhand einen Baum, um seine Wahl zu treffen. In Folge zwei der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" (20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) stehen die letzten Entscheidungen des Scheunenfests an. Vom Baum inspiriert, entscheidet sich Johann für Hundefriseurin Katja (55). Daniel (33) will sich noch nicht endgültig auf eine Frau festlegen, obwohl er das eigentlich vorhatte. Er nimmt Emely (29) und Jennifer (26) mit in die Hofwoche.