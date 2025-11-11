Bauer sucht Frau: Versöhnliches Ende für sitzengelassene Bäuerin

Die letzten Bauern entscheiden sich in Folge zwei von "Bauer sucht Frau" für ihre Hofdamen. Für die sitzengelassene Insa endet das Scheunenfest doch noch mit einem Happy End. Nun können die Hofwochen beginnen.

Johann (60) sucht Rat in der Natur - und umarmt kurzerhand einen Baum, um seine Wahl zu treffen. In Folge zwei der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" (20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) stehen die letzten Entscheidungen des Scheunenfests an. Vom Baum inspiriert, entscheidet sich Johann für Hundefriseurin Katja (55). Daniel (33) will sich noch nicht endgültig auf eine Frau festlegen, obwohl er das eigentlich vorhatte. Er nimmt Emely (29) und Jennifer (26) mit in die Hofwoche.

Friedrich (29) hat den Rekord für die meisten Bewerberinnen in der Geschichte von "Bauer sucht Frau" aufgestellt. Die vier Kandidatinnen, die er zum Scheunenfest geladen hatte, reduziert er nun auf zwei. Laura (26) und Selina (25) dürfen auf seinen Hof.

Michi (22) reicht dagegen eine Hofdame. Er lädt Valentina ein. Auch Bastian (25) legt sich final fest, der Fitness-Freak wählt "Gym-Maus" Kerrin (28).

Doch noch Happy End für Insa

Für Insa (28) nimmt das Scheunenfest doch noch ein glückliches Ende - nachdem sie in der ersten Folge ein echtes Fiasko erlebt hatte. Sie wollte beide Bewerber auf ihren Hof nehmen, doch beide lehnten ab. Christoph, weil er keine Lust auf die Konkurrenzsituation hatte und Daniel sah beim Thema Kinderwunsch keine gemeinsame Zukunft.

Bei der Party fasst sich Insa ein Herz und spricht Christoph noch einmal an - ob er mitkommen würde, wenn sie sich nur für ihn entscheidet. Der Justizfachwirt sagt Ja.

Vier Bauern starten in die Hofwoche

Für vier Bauern startet schon die Hofwoche. Herbert (59), der sich in der ersten Folge für Carola entschieden hat, holt seine Auserwählte stilecht mit einer Pferdekutsche ab. Die Fahrt führt über sein Besitzungen bis nach Hause, wo seine beiden Teenager-Söhne schon auf das Paar warten.

Johann lässt Carola am Bahnsteig warten. Er hat vergeblich auf die Unpünktlichkeit der Bahn spekuliert und kommt zu spät. Es hat schließlich etwas gedauert, ein Sofa auf die Schaufel eines Treckers zu hieven. Darauf fährt Carola, die ihrem Bauer die Verzögerung nicht übel nimmt, zum Hof. Dort kommt ein weiteres Nutzfahrzeug zum Einsatz. "MacGyver"-Fan Johann lässt seinen Sohn Carolas Koffer mit einem Bagger auf den Balkon heben. Anschließend zeigt er seiner Hofdame das Haus und überträgt ihr eine besondere Aufgabe - sie soll die seit dem Tod seiner Frau unveränderte, "altbackene" Einrichtung modernisieren.

Bei Friedrich werden die Frauen nicht kutschiert, sie müssen selbst aktiv werden. Der Jungbauer kommt mit drei Fahrrädern ans Hotel. Für Selina ist das zunächst unpraktisch, sie trägt einen langen Rock. Laura hingegen ist mit Hotpants und Cowboystiefeln besser gerüstet. Selina lässt sich davon jedoch nicht aufhalten und steckt ihren Rock kurzerhand hoch - sehr zur Freude von Friedrich, so sieht er mehr Bein.

Sie radeln zu Friedrichs Hof, wo die beiden Frauen gleich seine Eltern kennenlernen. Beim Essen zu dritt werden erste Unterschiede deutlich: Selina hätte kein Problem damit, den Nachnamen ihres Mannes anzunehmen, während Laura es fortschrittlicher fände, wenn auch ein Mann den Namen seiner Frau tragen würde. Friedrich zeigt sich offen, betont jedoch, dass er im Sinne seiner Eltern gern den Familiennamen weiterführen möchte - damit der Stammbaum nicht endet.

Thomas (39) war beim Scheunenfest verhindert. Er lädt seine beiden Kandidatinnen direkt zu sich ins Erzgebirge ein. Dass sie nicht die einzigen Bewerberinnen sind, erfahren Soldatin Michaela (35) und Krankenschwester Sandra (33) erst vor Ort. Die Begeisterung hält sich in Grenzen - Konflikte in der nächsten Folge sind damit vorprogrammiert.