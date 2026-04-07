Im Special "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" wirkten sie am Ostermontag noch glücklich, auch wenn ihre Fernbeziehung sie vor Herausforderungen stellte: Jetzt gab Landwirt Christopher die Trennung von seiner Pauline bekannt.
Im "Bauer sucht Frau"-Special am Ostermontag sah es zunächst noch nicht danach aus, als ob diese Liebe scheitern würde: Trotz 333 Kilometern Entfernung zwischen den beiden, bestätigte Landwirt Christopher (31) in der Spezialfolge, dass nach der glücklichen Hofwoche zwar die "rosarote Brille" weg sei, er aber noch immer mit seiner Auserwählten Pauline (25) in einer Beziehung sei. Bei Instagram überrascht der "Bauer sucht Frau"-Kandidat der 21. Staffel nun kurz nach der Ausstrahlung mit einem Beitrag über das Liebes-Aus.