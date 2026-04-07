Im Special "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" wirkten sie am Ostermontag noch glücklich, auch wenn ihre Fernbeziehung sie vor Herausforderungen stellte: Jetzt gab Landwirt Christopher die Trennung von seiner Pauline bekannt.

Im "Bauer sucht Frau"-Special am Ostermontag sah es zunächst noch nicht danach aus, als ob diese Liebe scheitern würde: Trotz 333 Kilometern Entfernung zwischen den beiden, bestätigte Landwirt Christopher (31) in der Spezialfolge, dass nach der glücklichen Hofwoche zwar die "rosarote Brille" weg sei, er aber noch immer mit seiner Auserwählten Pauline (25) in einer Beziehung sei. Bei Instagram überrascht der "Bauer sucht Frau"-Kandidat der 21. Staffel nun kurz nach der Ausstrahlung mit einem Beitrag über das Liebes-Aus.

"Bauer sucht Frau"-Kandidat will "nach vorne schauen" "Manchmal kommt im Leben alles anders, als man es sich erhofft hat", begann der Hobbybauer aus Brandenburg sein Posting vom Dienstag. Die Zeit bei "Bauer sucht Frau" und vor allem die Zeit danach mit Pauline sei für ihn etwas ganz Besonderes gewesen. "Wir haben gemeinsam viel erlebt, gelacht und eine intensive, wunderschöne Zeit miteinander geteilt, für die ich sehr dankbar bin." Umso schwerer falle es ihm, den Fans mitzuteilen, "dass ich nach einiger Zeit für mich gemerkt habe, dass es für uns als Paar langfristig nicht der richtige Weg ist. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen." Pauline sei ein toller Mensch und "ich wünsche ihr von Herzen nur das Beste für ihren weiteren Weg. Jetzt heißt es, nach vorne zu schauen und positiv in die Zukunft zu gehen."

Ob die Fernbeziehung am Ende für das Liebes-Aus gesorgt hat? Regelmäßig nahm Pauline die Fahrt von Niedersachsen nach Brandenburg auf sich, hieß es im Osterspecial. "Zeit mit Christopher zu finden, ist schwierig. Wir versuchen uns so oft es geht am Wochenende zu sehen, klappt nicht immer und muss auch deutlich abgestimmt werden", deutete Pauline die Herausforderung der Distanz im Interview an. "Ich wusste, dass es anstrengend ist, aber das jede Woche zu machen, geht ganz schön an die Substanz", fügte die Augenoptikermeisterin an. "Früher oder später wirst du ja dann auch herziehen", erklärte Christopher in einem Gespräch mit Pauline noch als großes gemeinsames Ziel.

Die Fans zeigten sich in der Kommentarspalte traurig über das Beziehungsende, auch wenn einige nach der Ausstrahlung bereits etwas ahnten. "Nach der gestrigen Sendung war es aufgrund einiger Aussagen leider absehbar", schrieb eine Userin. Eine andere kommentierte: "Ich dachte es mir, als ich die Folge gesehen habe. Sehr schade, doch besser jetzt, als wenn Pauline zu dir gezogen wäre und alles hinter sich gelassen hätte."