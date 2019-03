1 Stephan und Steffi von "Bauer such Frau" sind bald Mann und Frau Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Bald gibt es ein neues "Bauer sucht Frau"-Ehepaar: Stephan und Steffi gaben in einer Video-Botschaft bekannt, dass sie sich bereits verlobt haben.

Tolle Nachrichten vom "Bauer sucht Frau"-Paar Stephan und Steffi: Die beiden haben in einer Video-Botschaft auf "RTL.de" ihre Verlobung bekannt gegeben. "Es gibt eine große Neuigkeit: Steffi und ich haben uns verlobt und denken bald an unsere Hochzeit", sagt Stephan freudestrahlend in die Kamera.

Steffi ergänzt, dass sie mittlerweile auch bei ihrem Traum-Landwirt eingezogen sei. Gefunkt hat es bei dem Bayern und der Friseurin beim Scheunenfest der 2018er-Staffel der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau". Fehlen also nur noch die gemeinsamen Kinder...