"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser hat am Dienstag zum polnischen Muttertag besondere Pläne. Nach einem Frühstück mit Ehemann Gerald geht es für das Paar in den Kindergarten, wo ihr Sohn und ihre Tochter eine kleine Aufführung vorbereitet haben.

Während in Deutschland der Muttertag bereits am 10. Mai gefeiert wurde, stehen in Polen erst am heutigen Dienstag alle Mütter im Fokus. Für "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser (35), die mit ihrer Familie seit einigen Monaten wieder in ihrer polnischen Heimat lebt, hat der Tag mit einem besonderen Vormittag gestartet.

Auch noch Zeit für Zweisamkeit Wie sie in ihrer Instagram-Story verriet, besucht sie zusammen mit Ehemann Gerald (41) eine Aufführung im Kindergarten. Das Paar, das sich 2017 in der RTL-Datingshow kennenlernte und zunächst auf seiner Farm in Namibia wohnte, hat zwei Kinder. Diese haben zusammen mit ihren Kameradinnen und Kameraden eine kleine Aufführung für die Eltern vorbereitet. Denn im Kindergarten steht zur Feier des Tages ein besonderer Mama- und Papa-Tag an, wie Anna Heiser erzählte. Dafür bereitete sie bereits am Montag einen Kuchen mit ihrem Sohn und ihrer Tochter zu.

Bevor es am Dienstag zum Nachwuchs in den Kindergarten ging, stand aber erstmal noch ein wenig Paarzeit für die Heisers an. Gerald hatte frei, und so gönnten sich die beiden ein Frühstück im Café.

Ermutigung, sich bei "Bauer sucht Frau" zu bewerben

Das ist für die Eheleute keine Selbstverständlichkeit, schließlich kämpften sie in der Vergangenheit mit einer heftigen Ehekrise. Auch dank einer Paartherapie und nicht zuletzt durch den Umzug nach Polen konnten die Heisers ihre Beziehung retten und sind nun wieder glücklich miteinander. Das zeigt auch ein neues Posting der 35-Jährigen, in dem sie auf ihre Liebesgeschichte zurückblickt und betont: "Vor neun Jahren sah ich dich im Fernsehen und wusste sofort, mit dir möchte ich irgendwann alt und grau auf einer Hollywoodschaukel sitzen." Heute säßen sie auf einer anderen Schaukel in einem anderen Kontinent. "Wo die nächste stehen wird, wissen wir nicht. Aber ich weiß, wir werden dort zusammen sitzen."

Angesichts der kommenden 22. Staffel von "Bauer sucht Frau", für die sich Singles derzeit bewerben können, ermunterte sie: "Diese Idee mag verrückt sein. Es kann sein, dass eure Freunde euch auslachen. Es kann sein, dass ihr euch selbst fragt 'was mache ich hier eigentlich?'. Aber es kann auch sein, dass ihr die Liebe eures Lebens findet. Also los! Manchmal beginnen die schönsten Geschichten mit einer verrückten Entscheidung."