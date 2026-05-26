"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser hat am Dienstag zum polnischen Muttertag besondere Pläne. Nach einem Frühstück mit Ehemann Gerald geht es für das Paar in den Kindergarten, wo ihr Sohn und ihre Tochter eine kleine Aufführung vorbereitet haben.
Während in Deutschland der Muttertag bereits am 10. Mai gefeiert wurde, stehen in Polen erst am heutigen Dienstag alle Mütter im Fokus. Für "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser (35), die mit ihrer Familie seit einigen Monaten wieder in ihrer polnischen Heimat lebt, hat der Tag mit einem besonderen Vormittag gestartet.