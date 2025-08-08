Bauer sucht Frau: Paul und Anna sind kein Paar mehr

Überraschendes Liebes-Aus bei "Bauer sucht Frau": Paul und Anna geben ihre Trennung bekannt. Unterschiedliche Charaktere und Alltagsvorstellungen hätten die Beziehung scheitern lassen, erklären sie in einem Statement.
Mit Anna schien "Bauer sucht Frau"-Kandidat Paul im zweiten Anlauf sein großes Liebesglück gefunden zu haben, doch nun geben die beiden überraschend ihre Trennung bekannt. "Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen", heißt es in einem Beitrag auf Instagram.