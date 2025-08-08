Bauer sucht Frau: Paul und Anna sind kein Paar mehr

Überraschendes Liebes-Aus bei "Bauer sucht Frau": Paul und Anna geben ihre Trennung bekannt. Unterschiedliche Charaktere und Alltagsvorstellungen hätten die Beziehung scheitern lassen, erklären sie in einem Statement.

Mit Anna schien "Bauer sucht Frau"-Kandidat Paul im zweiten Anlauf sein großes Liebesglück gefunden zu haben, doch nun geben die beiden überraschend ihre Trennung bekannt. "Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen", heißt es in einem Beitrag auf Instagram.

"Unsere Charaktere und Vorstellungen vom Alltag waren am Ende leider doch zu unterschiedlich. Wir bleiben weiter in freundschaftlichem Kontakt und wir werden unsere gemeinsame Zeit für immer in guter Erinnerung behalten." Weiter bitten sie "von Spekulationen über unsere Trennung und respektlosen Kommentaren abzusehen" und danken allen Fans, die sie auf "ihrem gemeinsamen Weg" begleitet haben.

Liebe im zweiten Anlauf

Beim Scheunenfest in der 20. Staffel der RTL-Kuppelshow hatte sich der Mutterkuhhalter Paul aus Sachsen noch gegen Anna entschieden und Sarah mit zur Hofwoche mitgenommen. Richtig knistern wollte es zwischen dem Bauern und der tierlieben Kindergärtnerin allerdings nicht. Anna, die nach der Abfuhr bitterlich bei Moderatorin Inka Bause geweint hatte, bekam schließlich eine zweite Chance.

Nach einem halben Jahr Fernbeziehung zog Anna dann zu Paul auf den elterlichen Hof. Gemeinsam wollten sie sich dort ein neues Zuhause schaffen.

Magere Ausbeute in der Jubiläumsstaffel

Damit hat kein Kandidat oder Kandidatin aus der Jubiläumsstaffel sein großes Liebesglück gefunden. Auch das Traumpaar der 20. Staffel hat es nicht geschafft. Im Januar gaben Kuhhalter Marcel und die gelernte Bürokauffrau Jasmin wenige Monate nach der TV-Ausstrahlung ihre Trennung bekannt. Auch sie führten eine Fernbeziehung, er auf seinem Hof in Unterfranken, sie knapp 300 Kilometer entfernt in Köln. Genaue Gründe für ihre Trennung wurden nicht bekannt gegeben.

In diesem Jahr geht "Bauer sucht Frau" bereits in seine 21. Staffel. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Insgesamt 16 Kandidatinnen und Kandidaten wollen in den neuen Folgen der beliebten RTL-Kuppelshow ihre große Liebe finden.