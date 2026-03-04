Bauer sucht Frau-Paar: Gerald und Anna Heisers Abschied aus Namibia bekommt eigene Sendung

Gerald und Anna Heiser verliebten sich unter der Sonne von Namibia, inzwischen wohnen sie in Polen. RTL zeigt ihren beschwerlichen Umzug, der ihre Ehe retten sollte, nun bald auch im TV.
Auf ihrem offiziellen Instagram-Account lässt Anna Heiser (35) ihre Follower hautnah an ihrem Seelen- und Familienleben mit Ehemann Gerald (39) teilhaben. Ein großes Thema der beiden, die sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben gelernt haben, war zuletzt der gemeinsame Umzug aus Geralds Heimat Namibia in Richtung Annas Herkunftsland Polen. Die nicht einfache Entscheidung und zuweilen stark an die Substanz gehende Umsetzung dieses Vorhabens wird bald auch im TV zu sehen sein.