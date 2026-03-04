Bauer sucht Frau-Paar: Gerald und Anna Heisers Abschied aus Namibia bekommt eigene Sendung

Gerald und Anna Heiser verliebten sich unter der Sonne von Namibia, inzwischen wohnen sie in Polen. RTL zeigt ihren beschwerlichen Umzug, der ihre Ehe retten sollte, nun bald auch im TV.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account lässt Anna Heiser (35) ihre Follower hautnah an ihrem Seelen- und Familienleben mit Ehemann Gerald (39) teilhaben. Ein großes Thema der beiden, die sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben gelernt haben, war zuletzt der gemeinsame Umzug aus Geralds Heimat Namibia in Richtung Annas Herkunftsland Polen. Die nicht einfache Entscheidung und zuweilen stark an die Substanz gehende Umsetzung dieses Vorhabens wird bald auch im TV zu sehen sein.

RTL zeigt am 3. April die Sendung "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia" um 19:05 Uhr. Der Sender habe hierfür "die beiden fast ein Jahr auf diesem Weg begleitet, ein Weg voller Emotionen zwischen Abschiedsschmerz, Verzweiflung und Vorfreude", heißt es in einer Pressemitteilung. Moderiert wird die Sendung von "Bauer sucht Frau"-Urgestein Inka Bause (57).

Ehe hing am seidenen Faden

Aus reiner Abenteuerlust nahm das Paar den fast 8.300 Kilometer weiten Umzug nicht in Kauf. Für die Heisers stellte es vielmehr einen dringend erforderlichen Neustart dar, um ihre kriselnde Ehe zu retten. Unter anderem die drohende Pleite ihrer Farm, bedingt durch eine ganze Kette an unglücklichen wirtschaftlichen und naturgegebenen Umständen, lastete schwer auf ihrer Beziehung.

2025 sei diesbezüglich das bisher schwierigste Jahr der beiden gewesen, bilanzierte die zweifache Mutter in einem Posting kurz vor dem Jahreswechsel.

"Dieser Beitrag ist mir unglaublich schwer gefallen. Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, haben mich die Gefühle mit voller Wucht eingeholt", schrieb sie damals. Sie spüre "trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb" eine tiefe Dankbarkeit. "Dankbarkeit dafür, dass unsere Familie nicht zerbrochen ist. Dass wir die Farm im letzten Moment verlassen haben, bevor das Schiff wirklich gesunken ist." Die Erfahrung habe sie an ihre Grenzen gebracht. "Aber es hat uns nicht auseinandergerissen. Wir sind noch hier. Gemeinsam. Und das ist alles andere als selbstverständlich."

Anna und Gerald Heiser lernten sich im Jahr 2017 bei der RTL-Kuppelsendung "Bauer sucht Frau" kennen, ein Jahr später heirateten sie. 2021 kam Sohn Leon, 2022 Tochter Alina zur Welt.