Anna und Gerald Heiser kommen immer mehr in Polen an. Nach der Kindergarten-Eingewöhnung bekam das "Bauer sucht Frau"-Paar sein Traumhaus und nun folgt der nächste Schritt: der erste unterschriebene Arbeitsvertrag.

"Diese zwei feiern gerade den ersten unterschriebenen Arbeitsvertrag - ein Jahr, nachdem alles so aussichtslos schien", kommentieren Anna (35) und Gerald Heiser (40) einen Instagram-Clip, auf dem sie sich in die Arme tanzen und ein Küsschen geben. Glücklich sehen sie aus und perfekt gestylt fürs herbstliche Polen.

Weiter erklärt die gebürtige Polin, die nach einigen Jahren in seiner Heimat Namibia nur mit der Familie in Danzig gelandet ist, zum jüngsten Meilenstein seiner Auswanderung und ihrer Rückkehr: "Kann ich es bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monat im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat?" Ein bisschen konkreter wird sie auch: "Von der Farm ins Büro", schreibt sie über den ehemaligen Landwirt und "Bauer sucht Frau"-Star und weiter: "Auch wenn wir nicht wissen, ob es das ist, was du machen möchtest, ist dein Wille, es auszuprobieren sehr bemerkenswert." Alles fange an sich zu fügen. "Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz, ich bin stolz auf dich!", schließt sie den Post, den auch er geteilt hat.

Bald ziehen sie ins neue Zuhause

Nach dem emotionalen Abschied von ihrer namibischen Farm Anfang September geht es in seiner neuen und ihrer alten Heimat Schlag auf Schlag. Nach der Eingewöhnung der beiden Kinder in den Kindergarten, die die Heisers noch von einer Mitwohnung aus begleiteten, haben sie ein passendes Familienheim gefunden. "Ab November dürfen wir einziehen", verriet Anna Heiser in ihrer Instagram-Story. "Wir freuen uns darauf, weil das ist einfach ein schönes Gefühl, etwas zusammen aufzubauen."

Optische Veränderungen seit "Bauer sucht Frau"

Mit dem Umzug von Afrika nach Europa geht für Anna Heiser auch eine persönliche Transformation einher: Sie hat sich für einen neuen Look entschieden - zurück zur Naturhaarfarbe, zurück zum Ursprung, wie sie selbst beschreibt. "Der Kreis hat sich geschlossen", erklärt sie zum dunkleren und deutlich längeren Haar. Auch Gerald zeigt sich unterstützend und freut sich über die positive Entwicklung seiner Frau.

"Bauer sucht Frau", dann gemeinsam durch Krisen

Dem Neuanfang gingen schwierige Monate voraus, in denen das Paar offen über berufliche Probleme auf der Farm, insbesondere aber auch eine Ehekrise und die Herausforderungen einer langjährigen Beziehung sprach. Anna und Gerald entschieden sich für eine Paartherapie und betonten, wie wichtig dieser Schritt für das Wohl der gesamten Familie ist. "Für uns. Für unsere Kinder. Für unsere Familie", so Anna auf Instagram.

Die beiden lernten sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen, ein Jahr später heirateten sie. Seitdem nehmen sie ihre Fans auf Social Media durch ihren Alltag mit. 2021 und 2022 kamen ihre Kinder zur Welt.