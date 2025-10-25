Anna und Gerald Heiser kommen immer mehr in Polen an. Nach der Kindergarten-Eingewöhnung bekam das "Bauer sucht Frau"-Paar sein Traumhaus und nun folgt der nächste Schritt: der erste unterschriebene Arbeitsvertrag.
"Diese zwei feiern gerade den ersten unterschriebenen Arbeitsvertrag - ein Jahr, nachdem alles so aussichtslos schien", kommentieren Anna (35) und Gerald Heiser (40) einen Instagram-Clip, auf dem sie sich in die Arme tanzen und ein Küsschen geben. Glücklich sehen sie aus und perfekt gestylt fürs herbstliche Polen.