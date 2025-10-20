"Bares für Rares" trifft "Bauer sucht Frau": In der Trödelshow mit Horst Lichter wollen die Kultbauern Anja und Bruno ein besonderes Objekt verkaufen - das verraten die beiden auf Instagram.

Bekannte TV-Gesichter bei "Bares für Rares": Am Dienstag (21. Oktober, 15:05 Uhr) sind die "Bauer sucht Frau"-Lieblinge Bruno und Anja in der ZDF-Trödelsendung zu sehen. Auf Instagram schwärmen sie von dem "Abenteuer" bei der Show. Ihr Besuch liege demnach bereits "einige Wochen" zurück - erst jetzt durften sie darüber sprechen.

Ein Foto mit dem echten Horst Lichter (63) war für das Kultpaar nicht möglich. Für das Instagram-Bild posiert es daher mit einem Pappaufsteller des Moderators.

Endlich Verkaufsgegenstand gefunden

"'Bares für Rares' ist eine unserer Lieblingssendungen", schrieben Bruno und Anja. Schon lange suchten sie nach einem passenden Objekt für die Show - nun haben sie es offenbar gefunden.

Um welchen Gegenstand es sich handelt, verrieten sie noch nicht. Als kleinen Hinweis posteten sie auf Instagram ein Stiefel-Emoji. In der ZDF-Programmankündigung zur Sendung am 21. Oktober ist tatsächlich von einem Stiefelknecht die Rede.

Der oberfränkische Landwirt Bruno Rauh lernte 2007 bei "Bauer sucht Frau" die Rheinländerin Anja Grigutsch kennen. Zwei Jahre später heirateten die beiden. 2015 traten sie in der RTL-Tanzshow "Stepping Out" an - und schafften es trotz starker Konkurrenz bis ins Finale.