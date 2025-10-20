"Bares für Rares" trifft "Bauer sucht Frau": In der Trödelshow mit Horst Lichter wollen die Kultbauern Anja und Bruno ein besonderes Objekt verkaufen - das verraten die beiden auf Instagram.
Bekannte TV-Gesichter bei "Bares für Rares": Am Dienstag (21. Oktober, 15:05 Uhr) sind die "Bauer sucht Frau"-Lieblinge Bruno und Anja in der ZDF-Trödelsendung zu sehen. Auf Instagram schwärmen sie von dem "Abenteuer" bei der Show. Ihr Besuch liege demnach bereits "einige Wochen" zurück - erst jetzt durften sie darüber sprechen.